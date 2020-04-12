شكرا لقرائتكم أحمد حسن يتبرع لمركز شباب مغاغة بـ٥٠ الف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، تبرعه لمركز شباب مغاغة، وذلك على الهواء مباشرة. وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية: "أعلن تبرعي ب50 ألف جنيه لنادي مغاغة من أجل دعم المركز واللاعبين" وتابع: "تبرعي ليس فضلا على مركز الشباب ولكنه واجب لانه له فضل كبير علي"

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