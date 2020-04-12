شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: وليد سليمان أنهى المسيرة الكروية لنجم الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع وليد سليمان لاعب الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أنا لا احتاج "بودي جارد"في الملعب، وليد سليمان قام بالتعدي على أحمد زاهر في الامارات خلال لقاء السوبر".

وتابع مرتضى:" سليمان كان سبباً في انهاء مسيرة لاعب بالاتحاد السكندري، لم يلعب كرة قدم منذ أن تسبب في اصابة خطيرة له، قاصداً الظهير الأيسر هشام شحاتة.