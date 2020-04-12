شكرا لقرائتكم أحمد ياسر: الشحات لاعب عادي.. ساسي لاعب أجنبي و"مفادش" ناديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد ياسر مهاجم المصري أن حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، حقق طفرة مع المصري في الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق، متمنيا تحقيق بطولة مع المصري لأنها ستأتي بالدم بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق، وتعاهدنا مع عبد الظاهر السقا مدير الكرة على تحقيق بطولة، وسنحارب في ظل الظروف المالية الصعبة.

قال ياسر في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت ، : "فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لاعب كبير ولكن كيف أفاد ناديه هو لاعب أجنبي ولم يسجل سوى 3 أهداف وأنا لاعب محلي وسجلت 4 أهداف، وأنا لا أهاب اللعب ضد حسين الشحات لاعب الأهلي أقدره ولكنه لاعب عادي ، متابعا: "المفروض يجيب اهداف كتير امال بياخد 20 مليون والاهلي تعاقد معه مقابل 150 مليون جنيه".

Advertisements

أضاف: "مصطفى محمد مش لاعب صغير عنده 23 او 24 سنة والمفروض يسجل أهداف كتير لأن فريقه بيوصل للجون كتير عكسنا احنا، وبتوصل له 3 او 4 فرص في المباراة الواحدة، مشددا على أن عبد الله السعيد اللاعب الوحيد الذي يستحق قيمة عقده في مصر .

أضاف: "مباراة الأهلي والزمالك مواجهة عادية والاعلام هو من يضخمها، وانصح كريم العراقي ان يستمر في المصري ولكن بشرط أن يحصل على قيمة العقد التي سيحصل عليها في الزمالك لو انضم له، وهو يحصل من المصري على 300 ألف جنيه، ولا أنصحه ينتقل للأهلي أو الزمالك هو يشجع الأهلي ولكن لا يفرق معه اللعب للأهلي أو الزمالك".