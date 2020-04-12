شكرا لقرائتكم هل يجمد الأهلي أحمد فتحي بعد توقيعه لبيراميدز ؟ الصقر يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، على مصير مشاركة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر بالفترة المتبقية من الموسم، بعذ توقيعه لبيراميدز.
وأكد الصقر في تصريحات تلفزيونية: "من الصعب جدا مشاركة فتحي في تشكيل الأهلي الفترة المقبلة بعد إعلان بيراميدز الحصول على توقيعه"
وتابع: "اعتقد الأهلي صعب يعتمد على خدمات أحمد فتحي في الفترة المتبقية بسبب الجماهير أيضا التي تهاجم اللاعب"
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