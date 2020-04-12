شكرا لقرائتكم حسن نصر: ايهاب جلال "ملوش انجازات".. وحمد ابراهيم "بياكل عيش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حسن نصر مدرب حراس النادي المصري السابق، ان ايهاب جلال لم يحقق اي انجاز خلال مشواره التدريبي.

وقال نصر خلال تصريحات تلفزيونية: لم أهاجم ايهاب جلال الا بعدما طلبت الجماهير رحيله بسبب سوء النتائج.

واكد: ابلغت الادارة ان جلال لن يتحمل الضغط الجماهيري في بورسعيد.

واشار: ارى ان جلال لم ينجح مع الزمالك ولم يحقق اي انجاز خلال مسيرته الشخصية.

واكد : حزنت لما قاله عني حمد ابراهيم وعن شخصي، انا اعمل بالتدريب منذ 17 عام، اين كان ايهاب جلال حينها؟!

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واضاف: حمد ابراهيم يتحدث بهذا الشكل من أجل "أكل عيشه"

وعن اهم من قام بتدريبهم قال : امير عبد الحميد انضم للمنتخب بعدما عاد بمستواه معي في المصري وايضا الشناوي اصبح حارس مصر الاول عندما كان معي.

وبسؤاله عن امكانية عودة حسام حسن لتدريب المصري قال : أرفض عودته بعد رحيله المفاجىء عن الفريق.