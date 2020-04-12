شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الأهلي "عداه العيب" مع فتحي وبيراميدز سيستفيد منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إن النادي الأهلي لم يقصر في مفاوضاته مع اللاعب أحمد فتحي.
وأكد الصقر في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي عداه العيب مع فتحي وقدم له عرض كبير ولم يكن من استطاعته تقديم عرض أكبر بسبب باقي اللاعبين".
وتابع: "بيراميدز سيستفيد من فتحي كثيرا والدليل على ذلك التوقيع معه 3 سنوات"
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