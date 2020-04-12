شكرا لقرائتكم مهاجم المصري: عقد لاعب محترف بالأهلي أو بيراميدز بقيمة عقودنا كلنا.. ومعلول في حتة تانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد ياسر مهاجم المصري على التفاوت الكبير بين الإمكانيات المادية في ناديه بالنظر إلى الأندية الأخرى مثل الأهلي والزمالك ويراميدز.

قال ياسر في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت ، "عقد لاعب محترف في الأهلي أو الزمالك او بيراميدز بعقود لاعبي المصري كلنا وعقودنا قليلة واعلى لاعب لا يتخطى الـ2 مليون ونسمع عن تجديد عقد أحمد فتحي بـ25 مليون وانا اشعر بقيمة المصري وهو نادي شعبي وله جماهير عريضة ولكن فيما يخص الناحية المادية نحن بعيدين عن الأهلي والزمالك وبيراميدز".

تابع: "كرة القدم فلوس وماديات وبيراميدز لولا الماديات وتركي آل الشيخ كان هيفضل الاسيوطي وايه اللي خلى احمد فتحي يروح بيراميدز الا الفلوس".

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وعن رأيه في التونسي علي معلول شدد على أن : "معلول في حتة وباقي الباكات لفت في حتة تانية هو الافضل في افريقيا، اول مرة اشوف باك يبقى مفتاح لعب لفريقه ويكسب فريقه"ن كاشفا عن موقف مع معلول : "قلت له ليا اسبوع بتفرج عليك وكل يوم بذاكرك وبرضه خليتني اعمل معاك ركلة جزاء".

شدد على أن كل اللاعبين مستوى واحد ولكن الوحيد الذي شعرت أنه مختلف هو عبد الله السعيد ويملك إمكانيات مختلفة، مشيرا إلى أن اللاعبين الكبار حصدوا ثروات ضخمة من أنديتهم ثم رحلوا عنها مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحي.