شكرا لقرائتكم محمد يوسف: وليد سليمان لازم ياخد حقه.. والمشاركة سبب عدم التجديد لـ عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمد يوسف مدرب الأهلى السابق، بمواقف وليد سليمان لاعب الأهلى في الملعب وخلال فترة تواجده منذ انضمامه للفريق وحتى الآن.

وأكد محمد يوسف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أن وليد سليمان لازم ياخد حقه، وأنه كان يتحامل على نفسه للمشاركة مع الفريق أثناء إصابته، رافضا أن يكون الأهلى جامله بالتجديد، موضحا أن الحاوى هو هداف الفريق بـ9 أهداف، مضيفا لو كان جامل وليد كان جامل حسام عاشور.

وعن حسام عاشور وشريف، قال مدرب الاهلى السابق، أن شريف إكرامى كان قارئ الموقف من بدرى واتخذ قراره بالرحيل لأنه يريد المشاركة وده حقه، مؤكدا أن عدم مشاركة حسام عاشور مع فايلر هو سبب عدم التجديد له لأن الأهلى لا يفرض آراء على أي مدير فنى يمسك الفريق.

Advertisements

وعن بدايته، قال محمد يوسف، دخل الاهلى وأنا عندى 11 سنة ونجحت في الاختبارات وتدرجت مع كل فرق الناشئين حتى وصلت للفريق الأول عام 1989، وكانت أول مباراة لى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى.

وعن الفريق الأول، قال محمد يوسف: طاهر أبو زيد أكثر من كان يحتضن اللاعبين الصغار في هذا الوقت وكان يشبهنى بـ"ترافلتا".