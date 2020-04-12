اليماحي: الصحة والسلامة والمصلحة العامة أهم من كل شيء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة الفجيرة لكرة القدم التزامهم التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن النادي منح جميع لاعبي الفرق الرياضية في مختلف الأنشطة إجازة إلى أجل غير مسمى حتى تصدر قرارات رسمية بعودة التدريبات والمسابقات المحلية مع استمرار كافة مستحقاتهم المالية.

وعن توقعاته بشأن مصير الموسم الكروي ودوري الخليج العربي وتأثيره على وضعية فريق الفجيرة القابع في ذيل الترتيب العام، قال اليماحي: الصحة والسلامة هي الأهم في هذه المرحلة، ونحن في الفجيرة نقف مع المصلحة العامة ونؤيد أي قرار سيتم اتخاذه في ظل الظروف الراهنة.

ودعا اليماحي إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار إما بالتأجيل أو الإلغاء، وأضاف: إذا اتجهت رابطة المحترفين لاستكمال المسابقة فإن الفجيرة تبدو فرصته كبيرة في تأمين بقائه للموسم الثالث بين أندية دوري المحترفين، خصوصاً أن الفريق تبقت له 7 مباريات منها 5 مواجهات على ملعبه، أما إذا كان الإلغاء هو الحل الأمثل فإن كل فرق ذيلية الترتيب ستكون هي المستفيد الأكبر وليس الفجيرة وحده، خاصة أن الفارق بين الفرق التي تتصارع على البقاء لا يتجاوز الثلاث نقاط، عموماً نحن مع مبدأ السلامة في الوقت الحالي من ممارسة الكرة أو أي أنشطة أخرى.

وحول ما يثار عن تخفيض عقود ورواتب اللاعبين الذي بدأت في تطبيقه العديد من أندية العالم، أشار اليماحي إلى أن الفجيرة في انتظار قرار رابطة المحترفين بشأن مصير الموسم الكروي وعلى ضوئه سيتم اتخاذ القرار المناسب، لافتاً إلى أن ناديه يدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية بانتظام ودون استثناء على الرغم من توقف النشاط، وقال: السرعة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص المسابقة تقودنا بالتأكيد إلى وضع النقاط على الحروف، خاصة فيما يتعلق بعقود اللاعبين وإمكانية التجديد للموسم الجديد من عدمه وخاصة المحترفين الأجانب والجهاز الفني.

من جانبه ثمن الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة، الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لبلده إيطاليا في محنتها الحالية ضد وباء كورونا، مؤكداً أن هذا العمل الإنساني الكبير سيبقى عالقاً في الذاكرة، خاصة أن المبادرات الإنسانية ليست بغريبة على الإمارات وشعبها المضياف.

وعن رأيه في استكمال الموسم أكد فيفياني أن العودة لمنافسات دوري الخليج العربي، يجب أن تسبقها فترة زمنية لا تقل عن 30 يوماً للتدريبات، قبل أول مباراة رسمية تخوضها الأندية بعد التوقف الحالي لا سيما أن المرحلة المتبقية من عمر الدوري هي الأهم في المسابقة سواء على صعيد المنافسة على لقب البطولة، أو بالنسبة للفرق التي تصارع من أجل البقاء.

وقال: الفترة القادمة ستشهد تغييراً في المناخ نحو ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وكلها عوامل قد تصعب من عودة النشاط الرياضي في الوقت الراهن، لذلك أرى أن إلغاء الدوري هو الحل الأمثل أمام هذه الظروف الاستثنائية.