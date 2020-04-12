«دبي الرياضي» يطلق «مضمارك في بيتك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس دبي الرياضي تحدياً جديداً يحمل اسم «مضمارك في بيتك» لعشاق الدراجات الهوائية، والذي يهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل وذلك ضمن مبادرته «خلك نشيط، وخلك سليم».

وستكون المرحلة الأولى من التحدي هي سباق تحدي السرعة الذي يتنافس فيه المشاركون على مسافة 2.1 كيلومتر، حيث تتيح للمشاركين تحدي أصدقائهم والتنافس على أسرع زمن.

ويمكن للمشاركين تصوير مشاركتهم في التحدي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي مع استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc

في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.

وعلى ذات السياق انضم ريان جيجز النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد ومدرب منتخب ويلز لكرة القدم حالياً إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل «خلك نشيط، وخلك سليم».