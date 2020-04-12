تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس السبت، مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي المقررة في مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد القاري: في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لكوفيد-19، قررت لجنة الطوارئ إرجاء مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي ذهاباً بين 1 و3 مايو وإياباً بين 8 و10 مايو، وتصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة.

وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي، والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وأضاف الاتحاد القاري أن جدولاً جديداً سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وفي الوقت عينه يراقب الاتحاد الإفريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية على غرار منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة.