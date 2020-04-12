شكرا لقرائتكم خبر عن سيناني من لوكسمبورج إلى نوريتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي نوريتش سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأول الجمعة إنه تعاقد مع دانيل سيناني مهاجم نادي دودلانج ومنتخب لوكسمبورج لمدة ثلاث سنوات. وكان نوريتش يتذيل الترتيب قبل تعليق الدوري الممتاز بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومنح النادي الأسبوع الماضي إجازة إجبارية لموظفيه ومن بينهم العمالة المؤقتة لخفض التكاليف.

وسينضم سيناني، الذي سجل 14 هدفاً في 16 مباراة في دوري الأضواء في لوكسمبورج هذا الموسم، إلى النادي الانجليزي قبل موسم 2020-2021 وسيبقى هناك حتى 2023.

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