شكرا لقرائتكم خبر عن هادي وعباس مخلصان للزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد لاعبا المنتخب العراقي الأول لكرة القدم صفاء هادي وعلاء عباس بالعودة إلى فريق الزوراء في حال انتهاء مهمتهما الاحترافية في الدوري الروسي بالنسبة للأول، والدوري الكويتي في ما يخص الثاني. وقال صفاء هادي:لن ألعب لغير فريق الزوراء الذي ارتبطت معه ومع جمهوره بأحلى وأجمل الذكريات.

فيما أكد علاء عباس،أنه سيلعب للزوراء بالمجان، إذا لم تكن إدارته قادرة على دفع تكاليف عقده.

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