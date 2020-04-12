كرة القدم تتمنى الشفاء لـ «سير» ليفربول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نجل أسطورة ليفربول الإنجليزي كيني دالجليش أنه يشعر بالامتنان الكبير لرسائل الدعم التي تلقاها، استفساراً عن صحة والده البالغ من العمر 69 عاماًَ الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال بول دالجليش نجل أسطورة ليفربول على حسابه على تويتر «لست في موقع الحديث نيابة عن الرجل المسن، يستطيع القيام بذلك بنفسه في الوقت المناسب».

وتابع «أشعر بالامتنان لتلقي العديد من الرسائل من أنصار الأندية الأخرى. أعتقد أن الجميع يتفق معي أن هذا الوباء أهم بكثير من كرة القدم. ابقوا سالمين في منازلكم».

أما كيلي كايتس ابنة دالجليش والمذيعة على شبكة «سكاي سبورتس» فشكرت أنصار اللعبة على تمنياتهم بسلامة والدها وقالت «شكراً جزيلاً لرسائل حبكم وأنا آسفة جدا لعدم قدرتي على الرد عليها».

وانضم حارس مرمى ليفربول البرازيلي اليسون بيكر إلى قافلة الاشخاص الذين تمنوا الشفاء العاجل لدالجليش على تويتر، وكتب «كل الحب من عائلة بيكر إلى السير كيني دالجليش»، كما تفاعل مدافع الفريق السابق جيمي كاراجر، ونادي بلاكبيرن روفرز الذي قاده دالجليش مدرباً الى إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1995.