حمدالله: من الظلم تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض- عيسى الحكمي



قال المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي إنه يرغب بختام مسيرته الكروية الاحترافية مع النصر واعتزال الكرة النهائي بقميص فريقه الأصلي أولمبيك آسفي المغربي.

وأشار حمدالله الى أنه أطلق وعداً لنادي أولمبيك آسفي الذي تكون فيه بأن يعود للدفاع عن ألوانه يوماً ما، بيد أنه أشار: حالياً أنا مرتبط بعقد مع النصر وأتمنى أن أستمر معه حتى أخر يوم في عقدي، النصر له أفضال علي، ولا أنسى دور اللاعبين الذين ساعدوني لأكون هدافاً للعالم في عام 2019 بتسجيل 57 هدفاً.

وعن رأيه بمستقبل الدوري المتوقف بسبب جائحة كورونا وخيار تتويج الهلال المتصدر باللقب قال: «من الظلم تتويج الهلال وعدم استكمال الموسم، حالياً الفارق بين الهلال والنصر 6 نقاط لمصلحة الأول لكن لا تزال هناك مباريات مباشرة ومباريات قوية للفريقين، ولا ننسى الموسم الماضي عندما كان الهلال متقدماً بأكثر من 7 نقاط لكن النصر فاز بالدوري في النهاية».

وأشار الى أنه يتوق دائماً لتحقيق الألقاب الجماعية والفردية «أحب تحقيق الألقاب سواء الجماعية الأكثر أثراً أو الفردية، يجب أن نجمع بين الاثنين ليكون التنافس دائماً قوياً ومفيداً للفريق».

يذكر أن حمدالله حقق لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 34 هدفاً محطماً رقماً سابقاً للسعودي حمزة إدريس 33 هدفاً، ونال لقب هداف العالم برصيد 57 هدفاً، وفي الموسم الحالي لا يزال النجم المغربي يتقدم الهدافين في الدوري برصيد 18 هدفاً.

على صعيد آخر، تعقد رابطة دوري المحترفين السعودي والأندية اجتماعاً عن بعد غداً الاثنين سيكون محوره الأساسي هو آلية تخفيض رواتب اللاعبين في ظل جائحة كورونا، علماً بأن رابطة الدوري السعودي شاركت قبل يومين في اجتماع الروابط العالمية الذي عقد عن بعد وانتهى بالتوصية لجعل قرار التخفيض خاصاً بين النادي واللاعب وعدم تدخل الجهات الرسمية في توجيه القرار.