برشلونة وريال مدريد يخسران 36 مليون يورو بسبب إلغاء بطولة ودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية بسبب فيروس كورونا، ما سيلحق أضراراً مالية بالغة بالفرق المشاركة التي كانت تعول عليها لتعويض الخسائر التي تكبدتها بسبب إلغاء النشاط.

ويعد قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في مقدمة الخاسرين، ولاسيما ان البطولة ضمت ضمن جدولها مباراة «كلاسيكو» ودي بيت الغريمين في بداية شهر أغسطس/آب في ميامي، وتحديداً في ملعب صوفي الجديد الذي يتسع لـ70 ألف مقعد.

وحسب صحيفة «ماركا» فإن خسائر الناديين ستبلغ 36 مليون يورو بواقع 18 مليوناً لكل منهما.

وكتبت الصحيفة «تأجيل بطولة الأبطال الدولية سيكون له تأثير مالي مهم على الفرق الأوروبية، كما كان من المتوقع أن يكون (الكلاسيكو) بين ريال مدريد وبرشلونة عامل جذب رئيسيا في افتتاح الملعب الجديد في ميامي».

وتابعت الصحيفة «من المتوقع أن يفقد ريال مدريد 18 مليون يورو، وسيعاني برشلونة كذلك من خسارة مماثلة».

من جهته، قال دانييل سيلمان المدير التنفيذي لشركة ريليفانت سبورتس المنظمة في بيان: غياب الوضوح بشأن موعد رفع القيود على إجراءات التباعد الاجتماعي والغموض حول جدول كرة القدم جعل من غير الممكن إقامة البطولة.

وانطلقت كأس الأبطال في عام 2013 وتلعب المباريات بين يوليو/ تموز وأغسطس / آب في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتضم البطولة أبرز الأندية الأوروبية وتجذب المباريات عدداً هائلاً من الجماهير حيث شاهد 109 آلاف مشجع مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ميشيجان عام 2014.