شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينفي 3 ادعاءات كاذبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كذّب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ما تردد عن دفعه كفالة خروج زميله السابق في برشلونة البرازيلي رونالدينيو من السجن الى الإقامة الجبرية في الباراجواي. وكان محامو رونالدينيو وشقيقه نشرا ورقة الكفالة بـ1.3 مليون استرليني دون الكشف عن مصدر المال ما دفع البعض للتكهن بأن ميسي هو من دفعها. ونفى ميسي لمتابعيه الـ147 مليون على انستجرام الشائعات ووصفها بأنها «أخبار كاذبة: الكذبة رقم1 ميسي سيذهب للإنتر، الكذبة رقم 2 ميسي أعطى المال لرونالدينيو في السجن. ما قيل عن نادي نيويل أولد بويز قبل بضعة اسابيع أيضا كذب. الحمد لله لن يعود أحد يصدق شائعاتهم بعد الآن».
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