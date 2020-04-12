مرتضى منصور: الأهلي بهدل عاشور ومتعب وغالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على إمكانية تعاقد ناديه مع ثنائي الأهلي: أحمد فتحي وحسام عاشور، لاسيما أنهما لا يرتبطان مع الفريق الأحمر بعقد عقب نهاية الموسم الحالي، وقال: «نحن لا ننتهز الفرص ولا نقوم بخطف لاعب مرتبط بناديه مثلما حدث مع كهربا، وأحمد فتحي وحسام عاشور لاعبان كبيران والقرار لا يخصني أو يخص المشرف على الكرة وانما يخص المدير الفني كارتيرون».. وتابع مرتضى منصور: «المدرب لو قال لي هات لي لبن العصفور هجيبه واحنا النادي الوحيد اللي فيه فلوس».

كما وجه مرتضى منصور انتقادات لاذعة إلى من يهاجمون ناديه ويحاولون تصدير وجود مشاكل بداخله، وقال: «أحمد فتحي خدم الأهلي ومنتخب مصر، ولا يهمني أحمد فتحي هيروح فين ولكن يهمني أنه ميتبهدلش».

وتابع قائلا: «الأهلي بهدل حسام عاشور وعماد متعب وحسام غالي، هو فيه دولاب افتح واخد بدلة لو على مزاجي تبقى تقاليدي ولو مش عاجبني يبقى منافية لتقاليدي، يعني عاشور قاله إديني سنة وإنت بتقول له: برة!».

وتقدم مرتضى منصور بالشكر لشريف إكرامي حارس الأهلي ووالده إكرامي الشحات على حديثهما عن نادي الزمالك بشكل راق، مشدداً على أنه حتى الآن لم يصل خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن وجود غرامة على النادي في قضية انتقال شيكابالا من سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى الزمالك.

كما أوضح مرتضى منصور أن ناديه لم يطلب ضم أي لاعب بشكل رسمي حتى الآن، وقال في النهاية إن الزمالك لديه وفرة مالية للتعاقد مع ثنائي الأهلي أو أي لاعب آخر حال طلب كارتيرون ذلك.. وقال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود علاء، نجم خط دفاع فريق الكرة بالنادي جدد تعاقده مع النادي على بياض.. وأنه وقع على 4 نسخ لتجديد تعاقده مع النادي، وأتمنى أن يكف الإعلامي أحمد شوبير عن الحديث عن عدم تجديد محمود علاء للزمالك.

من جهة أخرى قرر مسؤولو النادي الأهلي تأجيل تفعيل غرامة الخصم من ثنائي الفريق رمضان صبحي والسنغالي آليو بادجي، بعدما تسببت ظروف تجميد النشاط الرياضي في خصم هذه الغرامة من راتب شهر مارس الماضي لثنائي الفريق الذي تشابك في أحد تدريبات الأهلي قبل عدة أسابيع قبل توقف الدوري.

وتسببت مشادة رمضان صبحي مع بادجي مع إنهاء مران الأهلي يوم 16 مارس قبل أن يُعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة ضد الثنائي، حيث أكد مدير الكرة أن ما حدث بين رمضان وبادجي أمر مرفوض تماما داخل الأهلي.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً منتصف شهر إبريل الجاري عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» لبحث كل مستجدات الساحة، وفي مقدمتها ما يتردد بشأن إلغاء الدوري وعدم منح اللقب لأي فريق على خلفية وباء «كورونا» الذي يجتاح العالم كله حالياً.

وأراد مسؤولو الأهلي الاطمئنان من اتحاد الكرة عن حقيقة هذه الأنباء، خاصة أن هناك من بدأ يُروّج لفكرة إلغاء الموسم الحالي، بل وهناك أيضاً من يُهاجم اتحاد الكرة لعدم إعلان قرار إلغاء الموسم حتى الآن.. ويتصدر الأهلي بطولة الدوري برصيد بـ49 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ33 نقطة، ويأتي بيراميدز ثالثًا بـ32 نقطة أما الزمالك فيحتل المركز الرابع بـ31 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

وتحدث مسؤول بارز بالأهلي مع أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة عن حقيقة تلك الأنباء، لكن جاء الرد واضحاً من قبل مجلس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بأن الاتحاد لم يطرح فكرة إلغاء الموسم حتى الآن، وشدد مسؤول الاتحاد لنظيره الأهلاوي على أن مثل هذه القرارات المهمة والمصيرية غالباً ما يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة.. كما أكد مسؤول اتحاد الكرة أن الجبلاية ينتظر أيضاً ما سيحدث في الدوريات الأوروبية من أجل تطبيقه في الدوري المصري.