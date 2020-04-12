شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو كارلوس: هودجسون دمرني في الإنتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف نجم ريال مدريد السابق البرازيلي روبرتو كارلوس مدربه في إنتر ميلان روي هودجسون والذي شغل منصب مدرب إنجلترا بأنه «جاهل في كرة القدم» وأضاف في تصريح لماركا:«روي هودجسون دمرني، جعلني ألعب في الوسط لذلك لم تكن عندي فرصة لألعب في المنتخب ببطولة كوبا أمريكا 1997. تحدثت مع رئيس مجلس الإدارة موراتي وطلبت الرحيل. ذهبت إلى ريال مدريد لعيون فابيو كابيللو. كان أهم مدرب في حياتي». ويعد روبرتو كارلوس واحداً من أفضل من لعب بموقع الظهير وحصد مع الريال 13 لقباً، فيما بقي هودجسون عاماً آخر في الإنتر ووصل بالفريق لنهائي يوروبا ليج 1997 لكنه خسر اللقب بركلات الترجيح أمام شالكة الألماني.

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