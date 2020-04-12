محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 11 ابريل 2020.
برادلي يكشف عن خلاف سابق مع الحضري بسبب إكرامي
"تصريحاتي أربكت الأهلي".. مرتضى يعلق على انتقال أحمد فتحي لبيراميدز
الزمالك: نبارك لبيراميدز على صفقة فتحي.. ونتمنى التعاون معهم قريبا
"نقطع الرزق ليه".. تركي آل الشيخ يعلق على انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز
عمرو طارق يكشف موقفه من الانتقال للقطبين..وكواليس العرض الأمريكي لـ"أفشة"
رسميا.. بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي
اتحاد الكرة يوضح مصير الدوري المصري.. وحقيقة إلغائه
مصدر يوضح لمصراوي حقيقة إجراء تعديلات على لائحة اللاعبين الأجانب
سموحة يعلن تبرع لاعبيه براتبهما
رسميا.. كاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية بسبب كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت..تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال.. وبيراميدز يعلن ضم فتحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.