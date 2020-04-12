برادلي يكشف عن خلاف سابق مع الحضري بسبب إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أكد بوب برادلي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن عصام الحضري الحارس السابق للمنتخب يفضل نفسه دائما وأبدا على المجموعة، ويسعى ليكون دائما حاضرا.

وقال برادلي في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس:" بسبب التنافسية عصام الحضري يفكر في نفسه أكثر من الفريق وعنيد ولديه الاصرار وربما يستمر في اللعب إلى الأبد".

وأضاف:" الحضري شخصيته دائما كمنافس قوية، ويريد دائما ان يثبت للأخرين انهم على خطأ".

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وأوضح أنه تحدث مع الحضري قبل مواجهة تشيلي الودية وابلغه انه من الضروري وجود شريف إكرامي في حراسة المرمى وهو الأمر الذي رفضه الحضري".

وأشار إلى أن الحضري لم يتقبل فكرة أن يشارك إكرامي بدلا منه كأساسي وخرج بعدها إلى الإعلام ليعلن أنه اعتزل اللعب قبل التراجع في قراره بعد ذلك".

وأتم برادلي تصريحاته:" كان لدي آمال كبيرة لأحمد الشناوي لكنه تعرض لاصابات في ظهره عطلت مسيرته، ورأيت في وقت ما أن اعتمد على شريف إكرامي لأنه كان يشارك ويلعب مباريات أكثر مع فريقه".