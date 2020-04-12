خالد قمر يسرد قصة توقيع صديقه للأهلي بدلا منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد، أن يقدم مستوى حاليا جيد مع فريقه السكندري، ويستحق التواجد مع المنتخب الوطني، لكنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.
وقال قمر في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" من بعد ما رحلت عن الزمالك لم أذهب إلى المنتخب رغم تقديمي لافضل مستوى لي الموسم الماضي مع اتحاد الشرطة".
وأضاف:" كنت رقم واحد عند شوقي غريب في منتخب مصر واحترم وجهة نظر عدم انضمامي حاليا، ورحيلي عن الزمالك كان برغبتي".
وعن تفضيله الانتقال للزمالك على الأهلي في وقت سابق، أكد قمر أنه وقع للأهلي في وقت سابق قبل الانتقال للزمالك لكن رغبته كان الفريق الأبيض.
وأوضح، أن أثناء مفاوضاته مع الأهلي جعل أحد اصدقائه التوقيع بدلا منه على عقود الأهلي والأمور مرت بعدها بشكل طبيعي، لكن هذا العقد ليس العقد الذي تعرض بسبب للعقوبة من قبل اتحاد الكرة".
وأتم مهاجم الاتحاد السكندري:" العقد الثاني الذي وقعته للأهلي كان مع عدلي القيعي وكانت بإمضائي الشخصي وبسبب تعرضه للإيقاف بعد التوقيع والانتقال للزمالك".
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