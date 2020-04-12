"تصريحاتي أربكت الأهلي".. مرتضى يعلق على انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طالب مسئولي بيراميدز بحسم صفقة اللاعب أحمد فتحي بعد علمهم بقدرة الأبيض على حسم صفقة اللاعب.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"الخطيب طلب عدم انتقال أحمد فتحي لبيراميدز من أجل أن يعود اللاعب مذلولاً للأهلي مرة أخرى".

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وتابع :"لكن الأهلي تراجع عن موقفه وضغط على بيراميدز لعدم إتمام صفقة أحمد فتحي، بعد إعلاني عن قدرتي في تحقيق مطالب باتريس كارتيرون، وقامت إدارة الأهلي بترجي بيراميدز من أجل حسم ضم فتحي".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "الزمالك لديه الأموال لحسم أي صفقة بعد حصولنا على 30 مليون جنيه من بيع محلات بسور النادي".

وكان نادي بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحي بصورة نهائية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد "الجوكر" مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.