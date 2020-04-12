لاعب المصري: عقد لاعب في الأهلي يساوي فريقنا بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد أحمد ياسر لاعب المصري، الأسعار التي تدفع لغالبية اللاعبين في فرق القمة حاليا، مؤكدا ا الفوارق بين جميع لاعبي الدوري ليست كبيرة.

وقال ياسر في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس:" عقد لاعب محترف بالأهلي يساوي فريق المصري بالكامل، فعقود جميع الفرق لا تقارن بالفرق الكبيرة ومنها الزمالك وبيرميدز".

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وأضاف، أن عبد الله السعيد في مكانه منفردة بين لاعبي الدوري ويستحق الرقم الذي يحصل عليه، على عكس باقي لاعبي الأهلي والزمالك.

وأوضح، أن الأمور المادية في الأهلي والزمالك وبيراميدز تبتعد بفارق كبير عن باقي فرق الدوري رغم أن جميع للاعبين لا توجد بينهم فوراق كبيرة.

وأتم لاعب المصري:" حسين الشحات لاعب عادي ولا يستحق الرقم الذي دفعه الأهلي للحصول على خدماته، وفي الملعب ليس هناك فارق بينه وبين باقي اللاعبين".