محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن التجديد مع مدافع الفريق محمود علاء كان قبل انتشار فيروس كورونا.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن التعاقد مع علاء كان قبل فترة، والتفاوض لم يكن صعبة معه من أجل التجديد، فمن الصعب أن يتواجد لاعب حاليا ويكون من السهل أن يقرر الرحيل.
وأضاف:" جددنا مع علاء من قبل أزمة فيروس كورونا، و الموضوع منتهي والاتفاق على كل شيء كان في المكتب".
وحرص عضو مجلس إدارة الزمالك على تهنئة نادي بيراميدز بعد الإعلان الرسمي لصفقة ضم أحمد فتحي لاعب الأهلي، مؤكدا أنه سيكون بالتأكيد إضافة للفريق.
وأتم:" نتمنى ناخد اللاعبين التي سنحتاجها قريبا من بيراميدز في الفترة المقبلة، ويقومون بأداء جيد منذ 3 سنوات في ملف الصفقات".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك: نبارك لبيراميدز على صفقة فتحي.. ونتمنى التعاون معهم قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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