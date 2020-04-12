"نقطع الرزق ليه".. تركي آل الشيخ يعلق على انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نشر تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس هيئة الترفية في السعودية، تدوينة ألمح خلالها لتعاقد اللاعب أحمد فتحي مع بيراميدز الذي تم إعلانه رسميًا مساء السبت.
نادي بيراميدز كان قد أعلن بشكل رسمي، تعاقده مع أحمد فتحي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.
وقال آل الشيخ في تدوينته: "مدام مش عاوزين ... نقطع الرزق ليه ... ربنا معاه".
وكان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي لبيراميدز قد أكد في وقت سابق، أن إعلان ناديه عن الصفقة مبكرًا جاء بسبب "القيل والقال وللرد على الجميع"، حسب وصفه.
وسبق لآل الشيخ أن نشر تدوينة أخرى منذ عدة أيام ألمح خلالها لعدم انتقال فتحي إلى بيراميدز، حيث قال خلالها: "هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف".
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