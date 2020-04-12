وائل جمعة يوجه رسالة لأحمد فتحي بعد انتقاله لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى زميله السابق أحمد فتحي الذي أعلن بيراميدز التعاقد معه رسميا، بعد نهاية عقده مع النادي الأحمر بنهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وكان بيراميدز أعلن تعاقده مع أحمد فتحي في صفقة انتقال حر (طالع التفاصيل).

ونشر جمعة صورة له مع فتحي عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، وكتب في تغريدته: "شكرا لأحمد فتحي على الفترة اللي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز، ودافعت عنه بكل فخر وإخلاص".

وأضاف: "النادي الأهلي لم يقصر في محاولة الاحتفاظ بيك، ولكنه في النهاية اختيارك ولا بد من احترامه".