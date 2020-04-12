عمرو طارق يكشف موقفه من الانتقال للقطبين..وكواليس العرض الأمريكي لـ"أفشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو طارق، المحترف بصفوف فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، لم يتواصل معه خلال الفترة الماضية للتواجد مع الفريق، مشيرا إلى انه يقدم ما عليه هناك في الدوري الأمريكي.

وقال طارق في تصريحات عبر قتاة اون تايم سورتس، إن تجربة التواجد في الدوري الأمريكي أضافت له الكثير، لافتا أن يفكر في مع فريقه لما يتمع به الدوري الأمريكي من متابعة قوية من الجماهير.

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وأضاف، أن التفكير في العودة إلى مصر غير مطروح في الوقت الراهن، وعن الانتقال إلى الأهلي او الزمالك سيحتاج لبعض الوقت للتفكير واتخاذ القرار.

وأوضح، أن هناك العديد من اللاعبين في الدوري المصري يمكنهم التواجد في الدوري الأمريكي، مؤكدا أن وكيل مجدي أفشة كان لديه عرض من الدوري الأمريكي قبل انتقال اللاعب إلى الأهلي.

واتم تصريحاته:" قبلت بعرض أقل مما كنت احصل عليه مع وادي دجلة حين جئت إلى الدوري الأمريكي، ومع الوقت الأمور اصبج أكثر استقرارا والأمور المادية زادت".