اتحاد الكرة يوضح مصير الدوري المصري.. وحقيقة إلغائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن فكرة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خارج حساباتهم.

وقال جمال محمد علي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" السبت: "أعضاء اللجنة الخماسية في اجتماع شبه دائم عبر (جروب) واتساب".

وأضاف: "لا يوجد أي اتحاد في العالم كشف عن موعد استئناف النشاط الرياضي، ونتمنى أن تزول تلك الغمة اليوم قبل الغد من أجل استئناف النشاط في مصر".

وتابع: "فكرة إلغاء الدوري خارج الحسابات بالنسبة لنا، خاصةً أنه أمر شائك يرتبط بشركات راعية وأمور اقتصادية، وبالتالي لا يوجد لدينا أي تفكير يخص إلغاء المسابقة".

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وأكمل: "هناك توجه عالمي لاستئناف المسابقات المحلية، وهو ما شدد عليه كل من الاتحاد الإفريقي والدولي والأوروبي، كما أن الاتحاد البلجيكي تراجع عن إلغاء الدوري وينتظر عودة النشاط".

وأوضح: "نحتاج 3 أشهر لإنهاء الدوري، حيث إذا تم استئنافه في شهر يوليو سينتهي في أكتوبر، وسيسبق ذلك فترة إعداد لن تقل عن شهر كامل، أما الدرجات الأدنى ستنتهي في أقل من شهرين".

وأتم قائلا: "يجب أن يخوض اللاعبون فترة إعداد لمدة شهر لرفع معدل اللياقة البدنية بعد الراحة السلبية التي حصلوا عليها، إنهم يؤدون تدريبات فردية بالفعل لكنها لا تغني عن العمل الجماعي".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر يوم الأربعاء الماضي تأجيل استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى بعد قرار رئيس الوزراء بتمديد الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.