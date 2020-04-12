أحمد مرتضى منصور: أمير يتواصل دائمًا مع لاعبي الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن امير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، يتواصل دائما مع لاعبي الفريق الأوللكرة القدم.
وقال احمد مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"امير مرتضى منصور،يتواصل دائما مع اللاعبين من اجل الاطمئنان عليهم، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا".
واضاف :"امير، تواصل ايضا مع اللاعبين الاجانب بالفريق لارسال لهم مستحقاتهم المالية، نظرا لتواجدهم خارج مصر".
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