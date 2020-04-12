الزمالك يؤكد رغبته في التعاقد مع بعض لاعبي بيراميدز

اكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه يرغب في التعاقد مع بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال احمد مرتضى، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"نادي بيراميدز، علاقاتنا به جيدة، ونتمنى ان يكون هناك تعاون بيننا في الفترة المقبلة، بضم بعضلاعبي الفريق، في الصيف المقبل".
وأضاف :"هناك اكثر من لاعب يعجبني في بيراميدز، على رأسهم عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وعمر جابر واحمد ايمن منصور"، مؤكدا :"اعجابي بهؤلاء اللاعبين ليس شرطا اننا نرغب في التعاقد معهم".
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