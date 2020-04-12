أحمد حسن يقترح مبادرة جديدة لدعم لاعبي الدرجة الثالثة والرابعة

اقترح أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني وناديي الأهلي والزمالك السابق، مبادرة جديدة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة خلال فترة توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال اللاعب الدولي السابق خلال حديثه على فضائية النهار، أن المبادرة تتمثل في تنازل لاعبي أندية الدوري الممتاز عن راتبهم لمدة شهر واحد فقط فمن المتوقع أن يتم تحصيل 18 مليون جنيه فقط من هذه الرواتب بمجملها، والخطوة الثانية تتمثل في دعم من اتحاد الكرة بمبلغ ،ودعم موجه من وزارة الشباب والرياضة أيضاً.

وأضاف، إذا نجحت هذه المبادرة سيتم توجيه ما لايقل عن 25 مليون جنيه لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة، ويتمكنوا من سد احتياجاتهم ودفع رواتب العاملين وعقود اللاعبين التي تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه سنوياً. المبادرة تتمثل في تنازل لاعبي أندية الدوري الممتاز عن راتبهم لمدة شهر واحد فقط فمن المتوقع أن يتم تحصيل 18 مليون جنيه فقط من هذه الرواتب بمجملها، والخطوة الثانية تتمثل في دعم من اتحاد الكرة بمبلغ ،ودعم موجه من وزارة الشباب والرياضة أيضاً.وأضاف، إذا نجحت هذه المبادرة سيتم توجيه ما لايقل عن 25 مليون جنيه لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة، ويتمكنوا من سد احتياجاتهم ودفع رواتب العاملين وعقود اللاعبين التي تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه سنوياً.

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