كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بشأن استمراره مع النادي في الفترة المقبلة من عدمه. عدمه. وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"احمد الشناوي، مازال يرتبط معنا بعقد لمدة موسمين قادميين، ولم يتم مناقشة ملف رحيله". موسمين قادميين، ولم يتم مناقشة ملف رحيله". وأضاف :"الحارس لو كان يرغب في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري، فهذا موضوع اخر، سيتم مناقشته، ولكن حتى هذه اللحظة الشناوي، مستمر معنا الموسم المقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني سعيد يكشف مصير الشناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.