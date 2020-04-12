أحمد حسن: الأهلي "عداه العيب" مع فتحي

قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إن النادي الأهلي لم يقصر في مفاوضاته مع اللاعب أحمد

فتحي.

وأكد الصقر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي عداه العيب

مع فتحي وقدم له عرض كبير ولم يكن من استطاعته تقديم عرض أكبر بسبب باقي اللاعبين".

وتابع: "بيراميدز سيستفيد من فتحي كثيرا والدليل على ذلك التوقيع معه 3 سنوات".