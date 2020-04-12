أبدى عماد السيد، نجم حراسة مرمى الاتحاد السكندري، اندهاشه من وصف طلعت يوسف، المدير الفني للفريق بـ"المدرب الدفاعي". وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" على النقيض تماماً، الاتحاد يقدم أداء هجومي مع طلعت يوسف هذا الموسم، ولا أراه من أنصار المدرسة الدفعية البحتة". طلعت يوسف هذا الموسم، ولا أراه من أنصار المدرسة الدفعية البحتة". وأضاف:" على المستوى الشخصي طلعت يوسف مقرب لقلوب اللاعبين وشخص رائع وعلاقته جيدة بالجميع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد السيد يدافع عن طلعت يوسف ضد هذه الاتهامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.