أكد عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، على استحالة عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال عماد السيد خلال خلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" المساجد مغلقة فكيف يتم فتح الملاعب وتعود الكرة من جديد". يحيي على شاشة قناة الزمالك:" المساجد مغلقة فكيف يتم فتح الملاعب وتعود الكرة من جديد". وأوضح:" الحديث عن عودة المسابقة هراء، والدوري من المستحيل أن تستأنف مبارياته في ظل الظروف الراهنة وانتشار وباء كورونا". وأنهى:" تدريبات اللاعبين في المنزل تختلف تماماً بطبيعة الحال عن نظيرتها داخل الملعب، وليس هناك أي وجه مقارنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد السيد : عودة الدوري مستحيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.