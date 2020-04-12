بيراميدز يكشف مصير عمر جابر ورجب بكار بعد التعاقد مع فتحي

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن مصير عمر جابر ورجب بكار لاعبي الفريق، بعد التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر.
قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "وجود أحمد فتحي لا يعني بالضرورة الاستغناء عن عمر جابر أو رجب
وتابع: "أحمد فتحي يجيد في عدة مراكز وتعاقدنا معه لزيادة قوة الفريق"، مشيرًا إلى أن بيراميدز لم تصله عروضًا رسمية للتعاقد مع رجب بكار اللاعب سعيد في بيراميدز، كما أن عمر جابر باق مع الفريق.
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