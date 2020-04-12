كريم الأحمدي يُعلن رحيله عن اتحاد

كريم الأحمدي يُعلن رحيله عن اتحاد جدة .. ويكشف وجهته القادمة والتي سوف تكون في الأغلب عودة إلى الدوري الهولندي، الذي قضى به أغلب مسيرته الاحترافية.

وأعلن نجم وسط ميدان أسود الأطلس نهاية مشواره مع عميد الكرة السعودية اتحاد جدة، مشيرًا إلى أنه لن يُجدد عقده مع الفريق، والذي ينتهي بحلول صيف 2020.

وأدلى الأحمدي بتصريحات لمجلة “” الهولندية، توقع من خلالها عدم عودة كأس دوري الأمير “محمد بن سلمان” في ظل تعليقه بسبب تفشي فيروس “كورونا” في المملكة السعودي.

وبدا كريم الأحمدي يُعلن رحيله عن اتحاد جدة قائلاً “لا أعتقد أني سأرتدي قميص نادي الاتحاد في المستقبل، عقدي سينتهي في يوليو، ولعب كرة القدم في جده بعد شهر مايو سيكون متعب جداً بسبب حرارة الجو لذلك لا اتوقع ان يستمر الدوري.

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وتابع متحدثاً عن حياته في جدة حين قال “جدة مدينه جميله للغايه، البلد أصبح أكثر انفتاحا، المطاعم والأسواق هنا ممتازه، في جده تستطيع قضاء امسيه او ليله لطيفه، الناس ودودون ومتعاونين والسكن الذي اسكنه في مكان مميز”.

وبخصوص مستقبله كلاعب أجاب “لن اعتزل بعد كورونا، سأكمل موسم واحد وعلى الاغلب سيكون في هولندا”.

يذكر أن مصير اللاعب وبقية المحترفين أرجأته الإدارة إلى المدرب الجديد كاريلي، والذي حصل على الضوء الأخضر لاختيار لاعبيه الأجانب خلال المرحلة المقبلة، ويبدو أن الأحمدي لن يكون واحدًا من هؤلاء.