تقرير | زلزال الاستقالات الجماعية يضرب برشلونة

ضرب زلزال الاستقالات الجماعية برشلونة، حين قرر ستة من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة الاستقالة من مناصبهم مطلع هذا الأسبوع، من بينهم نائبين لرئيس النادي “بارتوميو”، وذلك احتجاجًا على أسلوب الإدارة في تناول بعض المشكلات وآخرها أزمة رواتب اللاعبين.

وعبّر الأعضاء الستة في رسالة مشتركة، عن قلقهم من التداعيات المالية المحتملة على الفريق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما انتقدوا أسلوب التعامل مع الفضيحة التي أثيرت في شهر فبراير الماضي، عندما اُضطر النادي إلى نفي الاستعانة بشركة لمهاجمة لاعبيه الكبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبوا بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي بدلاً من بارتوميو.

ومن بين المستقيلين اثنان من نواب الرئيس جوسيب بارتوميو الأربعة، وهما إيميلي روسود وأنريكي تومباس، إلى جانب المدراء الأربعة سيلفيو إيلياس وخوسيب بونت وخوردي كالساميليا وماريا تيكسيدور.

وفي خطاب إلى جمهور النادي، انتقد هؤلاء المسؤولون رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، وعبروا عن شكوكهم في قدرة مجلس الإدارة الحالي على مواجهة تداعيات أزمة كورونا، التي تراجعت بسببها إيرادات النادي كثيرًا، وأدت إلى تخفيض أجور اللاعبين بواقع 70%.

وطالبوا أيضا الرئيس بالدعوة لانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وانتقدوا استعانة النادي بطرف ثالث (وهي شركة أي 3 فينشرز)، في وقت سابق من العام الحالي لمتابعة ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي عن برشلونة.

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زلزال الاستقالات الجماعية يضرب برشلونة

نفى بارتوميو الاتهامات التي طالته حول فتح مؤسسة (أي 3 فينشرز) لحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف كتابة قصصًا تدافع عنه (بارتوميو) وتُسيء إلى أي مرشح للرئاسة ولاعبين سابقين وحاليين في الفريق الأول ومن بينهم ليونيل ميسي، لكن بارتوميو أقر بتعاقد النادي مع هذه الشركة لأغراض أخرى، وقامت الشركة بنفي ارتكاب أي مخالفات من هذا النوع.

وجاء في خطاب الستة: “وصلنا إلى هذه المرحلة لأننا لم نتمكن من تغيير أسلوب إدارة النادي، خاصة في ظل تحديات هامة تواجهه في المستقبل وأبرزها مرحلة ما بعد الوباء”.

وأضافوا في الرسالة: “كما نود التعبير عن غضبنا حيال الحلقة المؤسفة المتعلقة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي عرفت بـ ‘بارسا غيت’ والتي عرفنا عنها من الصحافة”.

وجاء في الخطاب أيضا: “كآخر خدماتنا للنادي، ننصح بإجراء انتخابات ما أن تسمح الظروف بذلك، من أجل أن يدار النادي بأفضل أسلوب ممكن ويتعامل مع التحديات الهامة في المستقبل القريب”.

وردا على هذه الاستقالة الجماعية، أصدر برشلونة بيانًا ينكر فيه ارتكاب أي مخالفات ووصف بارتوميو هذه المزاعم بأنها “خاطئة تمامًا”.

وقال النادي في البيان عن هذه الاستقالة الجماعية، إنها جاءت “ضمن إعادة تنظيم مجلس الإدارة الذي طرحه بارتوميو والذي سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة”.