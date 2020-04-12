روبرتو كارلوس يُفسر سبب فشله مع الإنتر ونجاحه الرهيب في ريال مدريد

فسر أسطورة كرة القدم البرازيلية “روبرتو كارلوس” سبب فشله مع الإنتر ونجاحه الرهيب في ريال مدريد، مؤكدًا أن الفضل يرجع إلى المدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو، واصفًا إياه بالمدرب الأهم في مسيرته الكروية.

صاحب التسديدات الصاروخية يرى أن المدرب الإيطالي فابيو كابيلو كان كلمة السر في مسيرته الاحترافية، حيث تسبب في تحسن مستواه بعد الفترة الصعبة التي قضاها مع الإنتر بمنتصف التسعينات.

وكشف الظهير الأيسر البرازيلي روبرتو كارلوس في تصريحات صحيفة، اليوم السبت 11-4-2020، أن كابيلو كان سبباً رئيسياً في انتقاله إلى مدريد عام 1996، وكان له دور بارز في تطوير أدائه بمركز الظهير الأيسر، ليصبح فيما بعد أسطورة في ريال مدريد الإسباني الذي لعب له حتى عام 2007.

وبدأت مسيرة الظهير البرازيلي الاحترافية في أوروبا عبر نادي إنترناسيونالي الإيطالي في 1995، وأظهر إمكانات عالية في المباريات الأولى له مع الفريق، كما أظهر قدراته التهديفية من التصويب بعيد المدى.

لكن نتائج الفريق لم تكن على ما يرام، مما دفع إنتر للتعاقد مع المدرب الإنجليزي روي هودجسون، وبعدها تغير كل شيء بالنسبة لصاحب القذائف الصاروخية.

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روبرتو كارلوس يُفسر سبب فشله مع الإنتر

أوضح كارلوس أن مدرب الإنتر السابق، روي هودجسون، كان سبب انتكاسة مسيرته مع الفريق الإيطالي، مشيرًا إلى أنه لم يحسن توظيفه جيداً بإشراكه دوماً في مركز لاعب الوسط بعد اقتناعه أنه لا يصلح في مركز الظهير الأيسر وهو ما دفع كارلوس نحو التفكير في الرحيل عن الإنتر.

وقال كارلوس “روي هودجسون دمرني، جعلني ألعب في خط الوسط، كنت سأفقد فرصة اللعب مع المنتخب البرازيلي في كوبا أميركا عام 1997، روي هودسون لم يكن يعرف الكثير عن طريقة لعبي”.

وأضاف النجم البرازيلي “تحدثت إلى موراتي وطلبت منه الرحيل، ثم انتقلت إلى ريال مدريد، وكابيلو استطاع توظيفي بشكل سليم، هو أهم مدرب في حياتي”.

وشارك روبرتو كارلوس في 30 مباراة بالدوري الإيطالي موسم 1996/1995 وسجل 6 أهداف، وفي الموسم التالي سجل 4 أهداف في 37 مباراة بالدوري المحلي.

وختم روبرتو كارلوس مسيرته مع ريال مدريد وفي جعبته 370 مباراة بالدوري الإسباني و47 هدفًا، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا أعوام 1998 و2000 و2002.