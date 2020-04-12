أسطورة الكرة المصرية "محمود الخطيب" نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر (صور:Google)

لعب الأسطورة المصرية ونجم النادي الأهلي“محمود الخطيب” (مواليد 30 أكتوبر 1954)، والمعروف بأسم “بيبو”، مع منتخب مصر فى الفترة من 1974 الى 1986، وكان أول مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1983، رقم لم يحققه بعده سوى محمد صلاح في 2017، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف محمود الخطيب مع منتخب مصر.

وصلت عدد مشاركات “بيبو” مع منتخب مصر الى 54 مباراة، سجل خلالها 24 هدفًا، وهو الهداف العاشر لمنتخب الفراعنة، وشارك في الألعاب الأولمبية لعامي (1980 و1984)، وفي نسخة لوس أنجلس، سجل هدفًا رائعًا في فوز مصر على كوستاريكا بنتيجة 4-1، والذي منح مصر بطاقة العبور للدور الثاني لأول مرة منذ طوكيو عام 1964.

كان حلم الخطيب الأكبر دائما هو الفوز بكأس أمم أفريقيا في وطنه، وفي عام 1986، نظمت مصر المسابقة القارية، مما أعطى نجم النادي الأهلي الفرصة لتحقيق رغبته النهائية، قاد الخطيب المنتخب المصري إلى الفوز بالبطولة.

ثم قرر الخطيب إنهاء مسيرته الدولية، وبذلك، فإن نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والكاميرون 1986، الذي فاز به منتخب الفراعنة 5-4 في ركلات الترجيح (بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 0-0)، كانت المرة الأخيرة التي ارتدى فيها الخطيب قميص المنتخب الوطني.

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بعد عامين من تقاعده الدولي، وضع الخطيب نهاية لمسيرته الكروية، وكان طوال مسيرته الرياضية ملتزما بالأخلاقيات الرياضية، حيث في المجموع، لم يحصل على البطاقة الصفراء إلا مرتين فقط، وفي عام 2017 تم انتخابه رئيساًَ للنادي الأهلي خلفاًَ للمهندس محمود طاهر.

فيديو جميع أهداف محمود الخطيب مع منتخب مصر

فيديو هاتريك الخطيب فى مرمي أثيوبيا – تصفيات كأس العالم 1978-