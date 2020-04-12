شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من تركي أل الشيخ على انتقال أحمد فتحي لبيراميدز والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي آلميريا الإسباني، على صفقة إنتقال أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر إلي نادي بيراميدز في صفقة إنتقال حر بعد رفض تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " مادام مش عاوزين .. نقطع الرزق ليه .. ربنا معاه". وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن تدخل "آل الشيخ" لإفساد صفقة إنتقال "فتحي" لبيراميدز وزادت بشكل كبير بعدما نشر الآخير رسالتين عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاءت الأولي: "هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف".

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