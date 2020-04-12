شكرا لقرائتكم بيراميدز: "مش منطقي يكون في لاعب داخل مصر يعدي عبد الله السعيد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، أن عبد الله السعيد لاعب الفريق، هو الأعلى أجرًا في صفوف بيراميدز.
قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مش منطقي يكون في لاعب داخل مصر يعدي عبد الله السعيد".
وتابع أن بيراميدز جدد عقد عبد الله السعيد 3 مواسم أخرى تبدأ من الموسم المقبل.احمد فتحي، رحيل احمد فتحي ،أحمد فتحى، الأهلي، رحيل
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