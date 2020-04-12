شكرا لقرائتكم الشرط الجزائى يمنح مانشستر سيتي الأفضلية فى سباق ضم لاوتارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتنافس العديد من عمالقة أندية أوروبا، على ضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى يقدمها مع النيراتزورى، خلال الموسم الحالى.

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مانشستر سيتي، يعد الوجهة الأقرب للنجم الأرجنتيني لأوتارو مارتينيز، خاصة وأنه النادى الوحيد القادر على دفع قيمة الشرط الجزائى، فى عقد نجم إنتر ميلان، والتى تصل قيمته إلى 111 مليون يورو.

أضافت الصحيفة أن، الإسباني بيب جوارديولا، مدرب السيتي، يرى فى مارتينيز، بديل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، على المدى الطويل.

Advertisements

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، رغبتها فى ضم لاوتارو مارتينيز، أمثال ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي.

كان إنتر ميلان، قد تعاقد مع لاوتارو، صاحب الـ22 عاما، فى صيف 2018، قادما من فريق راسينج كلوب الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن لاوتارو لعب 31 مباراة مع إنتر ميلان منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 16 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.