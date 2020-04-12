شكرا لقرائتكم سيف زاهر: الأهلي سيخفض عقوده بنسبة 25% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ينوي عقد اجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس وسيتطرق للحديث عن تخفيض العقود بنسبة 25% وتخفيض المرتبات من يأخد اكثر من 20 الف جنيه سيدخل فئة تخفيض معينة، والتفكير خارج الصندوق من أجل توفير موارد للنادي والتعامل مع الوضع الحالي.

قال في برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، ما يخص الزمالك تحرك فيها مرتضى منصور رئيس الناديولا توجد لدي تفاصيل كاملة، ولكن المؤكد أنه ليس لديه حلول .

أضاف هناك جلسات يترأسها مرتضى منصور مع رؤساء الأندية لبحث الوضع القائم ، متوقعا أن يتقبل لاعبي الأهلي الوضع ويرحبون بمسألة تخفيض العقود.