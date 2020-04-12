شكرا لقرائتكم بيراميدز: صفقة أحمد فتحي ليست للشو الإعلامي واعتدنا ضم اللاعبين الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن صفقة التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي ليست للشو الإعلامي، خاصة وأن اللاعب يعد قيمة كبيرة تُضاف إلى بيراميدز.
قال بسيوني في تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز اعتاد ضم اللاعبين الكبار، موضحًا أن التفاوض بعد انتقالات يناير الماضي، مشيرًا إلى أن فتحي كان صريحًا ولم يساوم بيراميدز.
وواصل: "المسألة لدينا ليست المال فقط، لدينا منظومة احترافية، وأحمد فتحي لديه طموح للمشاركة في كأس العالم 2022".
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