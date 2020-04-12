شكرا لقرائتكم بيراميدز: علاقتنا مع الأهلي رائعة رغم ما حدث في صفقة قفشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن العلاقة التي تجمع النادي مع الأهلي أكثر من ممتازة، مشيرًا إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي مثل شقيقه.
وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية : "علاقتنا مع الأهلي قائمة على الاحترام المتبادل، الأهلي عندما طلب ضم محمد مجدي قفشة وافقنا على بيعه وطلبنا لاعبًا من الفريق الأحمر لكنه انتقل لناد آخر!".
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز: علاقتنا مع الأهلي رائعة رغم ما حدث في صفقة قفشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.