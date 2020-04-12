شكرا لقرائتكم بيراميدز: علاقتنا مع الأهلي رائعة رغم ما حدث في صفقة قفشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن العلاقة التي تجمع النادي مع الأهلي أكثر من ممتازة، مشيرًا إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي مثل شقيقه.

وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية : "علاقتنا مع الأهلي قائمة على الاحترام المتبادل، الأهلي عندما طلب ضم محمد مجدي قفشة وافقنا على بيعه وطلبنا لاعبًا من الفريق الأحمر لكنه انتقل لناد آخر!".