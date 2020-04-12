شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى عن تجديد عقد محمود علاء: خلصان من قبل أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على موقف ناديه من تجديد عقود نجوم الفريق وتحديدا محمود علاء الذي أثير حوله حالة من اللغط ما بين تجديد أو عدم تجديد عقده.

قال مرتضى في برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت ، "من يدخل الزمالك صعب يتركه، ولا توجد أشياء يتم إخفائها داخل النادي ، ومسألة محمود علاء كانت منتهي من قبل ازمة فيوس كورونا، وهو جدد عقده بشكل رسمي".

وبخصوص طارق حامد أكد أنه جدد عقده منذ حوالي 6 شهور وليس في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أحمد فتحي وحسام عاشور لاعبين كبيرين ويشرفوا اي نادي يلعبون فيه، وحققوا بطولات كثيرة ووجهة نظري انهم من اللاعبين الكبار واتمنى تكريمهما بافضل شكل لانهم اعطوا الكثير لناديهم ولمنتخب مصر، والأهلي بامكانه حسم الموضوعين بشكل جيد.