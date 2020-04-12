شكرا لقرائتكم عماد السيد: شيكابالا تحمل إساءات كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، على مدى العلاقة المميزة التي تربطه بمحمود شيكابالا نجم الزمالك. وقال عماد السيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شيكابالا تحمل إساءات لا يتحملها أحداً منذ صغره، وأرفض اهانته من أي شخص". Advertisements

وأشاد عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، على الدور الأبوي الذي يقوم به محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة النادي الأخضر.

وقال عماد السيد خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" مصيلحي أباً لجميع لاعبي الاتحاد، بل لجميع جماهير النادي والإسكندرية بشكل عام".

وشدد عماد السيد على طلب لاعبي الاتحاد بشكل دائم سفر مصيلحي برفقتهم في جميع البعثات الخارجية للفريق، حباً في شخصيته المميزة.