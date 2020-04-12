شكرا لقرائتكم مدرب لشبونة: شيكابالا مهارى ووردة لاعب شجاع والتأقلم سبب فشل محمد إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ليونيل بونتيس مدرب سبورتنج لشبونة، رأيه في عدم نجاح شيكابالا ومحمد إبراهيم في البرتغال، وصدمته في عمرو وردة.

وأوضح مدرب سبورتنج لشبونة في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت": محمد إبراهيم لاعب كبير ولديه موهبة كبيرة ولكن فشل في التأقلم مع الأجواء البرتغالية، وأنا من طلبت انضمامه لبارتيمو البرتغالى.

وعن عمرو وردة، قال ليونيل بونتيس: عمرو وردة لاعب شجاع جدا ولديه موهبة لا يمتلكها الكثير من اللاعبين ولكن لم يصل لما كنت أتوقعه له، فأنا توقعت أن يحترف في أقوى الدوريات العالمية".

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وبخصوص شيكابالا، قال مدرب لشبونة: "شيكابالا لاعب كبير ولكن عنده مشكلة في اللعب الجماعى لأنه مهارى ويريد الاحتفاظ بالكرة وكنت أستمتع به كثيرا، ولكن كرة القدم كرة جماعية وهو ما أثر على مشاركاته مع الفريق".

وعن الاتحاد، قال مدرب لشبونة: لازلت أمتلك علاقات قوية ببعض اللاعبين والمسئولين في الاتحاد السكندرى، وفترة تدريبى عانى الفريق كثيرا من الأمور المادية، مؤكدا أن زعيم الثغر كان يضم لاعبين تستطيع الاحتراف بسهولة مثل بزوكا ومحمد عبد المجيد وعاشور وهانى سعيد".